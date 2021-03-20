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Вильфанд рассказал, когда можно будет менять резину
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Ночные температуры могут быть в центре Европейской России ниже нуля до второй декады апреля, поэтому менять резину раньше не принято, сказал РИА Новости научный руководитель... ПРАЙМ, 20.03.2021
погода, автомобили, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Ночные температуры могут быть в центре Европейской России ниже нуля до второй декады апреля, поэтому менять резину раньше не принято, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
“Дневная температура в первой декаде апреля в центре Европейской России положительна, но ночью-то может быть отрицательная. Это не прогноз, это климатически так. Поэтому, какой смысл менять резину, если ночью отрицательные температуры? … Резину раньше второй декады апреля не принято менять”, — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре Европейской России 27-28 марта. Однако ночные температуры могут быть отрицательными еще долгое время.
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