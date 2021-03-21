АНКАРА, 21 мар — ПРАЙМ. Турция ожидает массового прибытия туристов из России и Украины с середины апреля и увеличения турпотока в 2021 году на 60-70%, заявил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

"Турция в состоянии быстро компенсировать свои потери в туризме, если позитивный прогресс (по противодействию) пандемии продолжится. Мы ожидаем, что в 2021 году количество иностранных гостей в нашей стране увеличится на 60-70% по сравнению с 2020 годом и превысит 20 миллионов… Ожидается, что первые туристические группы с таких важных рынков, как Россия и Украина, прибудут в середине апреля", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Баглыкайя. США и Германия вступили в жесткий торг по "Северному потоку 2"

Он отметил, что ожидает большой динамики по числу туристов из Великобритании, где был достигнут прогресс в области вакцинации. "Турция является одним из самых предпочтительных направлений для британских граждан на следующее лето. В Германии, одном из наших основных рынков сбыта, наблюдается значительный рост спроса, особенно на Анталию", — заявил глава Ассоциации туроператоров Турции.

По его словам, борьба с пандемией в Турции "с самого начала была чрезвычайно эффективной и позволило ей занять место среди безопасных для путешествия стран", где более 3300 объектов размещения соответствуют необходимым международным критериям безопасности по коронавирусу.

"Просьба нашей ассоциации о вакцинации работников туристического сектора в качестве приоритетной была положительно воспринята правительством. Таким образом, к началу сезона наш сектор будет готов принять гостей", — добавил Баглыкайя.

По данным министерства культуры и туризма Турции, в прошлом году страну посетили 15,9 миллиона иностранных туристов, что на 69% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (51,7 миллиона). Российские туристы по итогам 2020 года стали лидерами по числу отдыхавших в Турции иностранцев — ее посетили около 2,1 миллиона россиян.