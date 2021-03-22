МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Премьер Словакии назвал условие своего ухода в отставку

Ранее он говорил, что "Спутник V" — хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.

"Поскольку мы – континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин – четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V"… и другие препараты. Необходимо, чтобы эти (одобренные в ЕС вакцины – ред.) производились массово и массово же применялись", — заявил Бретон в эфире телеканала TF1.

"Касаемо "Спутника V": у россиян проблемы с производством, и если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии", — сказал еврокомиссар, добавив, что приоритет отдается вакцинам, "которые производятся на европейской территории".

Он отметил, что с марта по июнь в страны Европы будет доставлено от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавируса. Предположительно, к "символической дате" – 14 июля – ЕС сможет достичь коллективного иммунитета, указал он.

Для всего ЕС вакцины одобряют Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и ЕК. Они уже допустили четыре препарата: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом Венгрия и Словакия, входящие в ЕС, разрешили использование на своей территории "Спутника V".

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