МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Приключенческий мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 107,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com. Кинозрителям хотят запретить ходить в кино со своей едой и напитками

Американский мультфильм был снят студией Walt Disney Animation Studios. Согласно сюжету, одинокая воительница отправилась вместе со своим миниатюрным броненосцем Тук-Туком на поиски единственного выжившего дракона. Российская премьера мультфильма состоялась 4 марта.

Второе место рейтинга занимает российский драматический фильм "Пальма" со сборами 106,7 миллиона рублей за выходные. Главные роли исполнили Виктор Добронравов, Леонид Басов, Евгения Дмитриева и другие. Фильм основан на реальных событиях 70-х годов прошлого века. Овчарка Пальма два года ждала в аэропорту Внуково хозяина, который оставил ее у трапа самолета. В российский прокат фильм вышел 18 марта.

Третью строчку рейтинга занял фильм "Никто". Согласно сюжету, ничем непримечательный Хатч Мэнселл живёт обычной жизнью. Однажды, спасая женщину от нападения бандитов, он отправляет одного из хулиганов в больницу. Как выяснилось позже, это был брат влиятельного гангстера, который теперь хочет отомстить. Картина за минувший уик-энд заработала более 95,6 миллиона рублей.

На четвертой позиции рейтинга расположился российский комедийный фильм "Пара из будущего" со сборами 60 миллионов рублей за выходные. Главные роли исполнили Сергей Бурунов и Мария Аронова. Фильм вышел в прокат 4 марта. По сюжету, супружеская пара Евгений и Александра попадают в прошлое в тот самый момент, когда Евгений сделал ей предложение. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости.

Закрывает рейтинг мультфильм "Ганзель, Гретель и агентство магии". согласно сюжету, Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Однажды она получает задание расследовать загадочное исчезновение Короля. Напарником Гретель становится ее родной брат Ганзель, который является известным мошенником, бросающим тень на безупречную репутацию суперагента. Картина за минувшие выходные заработала более 29 миллионов рублей.

Читайте также:

Назван обладатель премии "Сезар" за лучший фильм