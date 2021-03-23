МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Соглашения о стабилизации цен на другие виды продуктов, кроме подсолнечного масла и сахара, заключать не планируется, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. СМИ обнаружили перебои с поставками дешевого сахара

"Нет, такие решения (о соглашениях по ценам на другие товары — ред.) не приняты, даже не обсуждалось", — сказал Мантуров журналистам в Госдуме.

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Пресс-служба правительства РФ в понедельник сообщила, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, Минсельхозу и Минпромторгу поручено провести консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября.