МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ожидает сдачи атомного ледокола "Сибирь" в декабре текущего года, техническая готовность судна составляет 86,6%, сообщили РИА Новости в ОСК.

"Техническая готовность судна составляет 86,59%. Мы ожидаем сдачи ледокола в текущем году, скорее всего в декабре", — заявили в ОСК, добавив, что сроки достройки "регламентируются больше технологической последовательностью, которую невозможно компенсировать за счет увеличения привлеченных работников". Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Ледокол "Сибирь" планировалось сдать заказчику в лице входящего в госкорпорацию "Росатом" ФГУП "Атомфлот" в августе текущего года. В конце прошлого года глава ОСК Алексей Рахманов в интервью газеты "Коммерсант" заявлял, что сдача судна пройдёт в срок, а строительство идёт по графику.

Как объясняют в ОСК, в процессе строительства первого серийного ледокола корпорация столкнулась с рядом проблем. "Низкими темпами ведется корректировка рабочей конструкторской документации по итогам строительства головного ледокола. Неудовлетворительными темпами ведутся электромонтажные работы, и сказалось накопленное отставание по поставке и монтажу паротурбинных установок (три месяца относительно последних установленных сроков), наверстать которое в полной мере не удалось", — рассказали в корпорации.

Также, по словам представителя ОСК, ледовые испытания судна проведут в апреле-мае, поскольку привязаны к наличию льда определенных характеристик, которые бывают обычно именно в это время года. При этом возможности переноса сроков сдачи другого строящегося атомохода, "Урала", в корпорации не ожидают. "Положительно сказывается, что на стапеле мы смонтировали очень большой объем оборудования, хотя срыв сроков ПТУ также сказывается, но сейчас они загружены, и активно ведутся работы в турбинном отсеке", — резюмировали в ОСК. Эксперт дал прогноз по курсу биткоина на среду

Универсальные атомные ледоколы типа ЛК-60 мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире. Длина такого судна 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров, и обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.