МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины от коронавируса, примерно через три недели будет второй, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее он сообщал, что Путин привьется одной из российских вакцин. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 — это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Первая и вторая вакцины уже одобрены для вакцинации людей старше 60 лет, а вакцина "КовиВак", как отмечали в феврале в пресс-службе Минобрнауки, пока рекомендована к применению лицами от 18 до 60 лет. Согласно инструкции, второй укол "Спутник V" необходимо делать через три недели, а второй укол "ЭпиВакКороны" можно поставить через 2-3 недели. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Во вторник вечером Песков сообщил, что Путин привился от коронавируса и после вакцинации чувствует себя хорошо. Журналисты попросили представителя Кремля уточнить, действительно ли это был первый укол и президенту еще предстоит сделать второй укол препарата.

"Да, это был первый укол, соответственно, недельки через три — второй", — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привьется Путин, и не будут показывать сам процесс. Он также отметил, что президент не является сторонником "вакцинации под камеры", и даже без этого делает очень много для пропаганды вакцины.