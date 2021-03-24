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Минфин рассказал, есть ли предпосылки к росту цен на алкоголь в России
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Минфин не видит предпосылок к росту цен на алкоголь в России до конца 2021 года, говорится в сообщении министерства. Газета "Известия" ранее в среду представила оценки экспертов... ПРАЙМ, 24.03.2021
алкоголь, россия, минфин, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минфин не видит предпосылок к росту цен на алкоголь в России до конца 2021 года, говорится в сообщении министерства.
Газета "Известия" ранее в среду представила оценки экспертов алкогольного рынка, согласно которым алкогольная продукция в России в 2021 году может подорожать примерно на 5-15% в зависимости от вида спиртного.
"Предпосылок к росту цен на алкоголь до конца года нет. Меры, принятые в рамках акцизной политики и установления минимальных розничных цен, действуют уже с начала года, других изменений в этой части в ближайшее время не планируется", — говорится в сообщении Минфина.
Министерство отмечает, что ставки акциза на алкогольную продукцию и минимальные розничные цены ежегодно индексируются на уровень инфляции. "Это стандартная практика. Никаких новаций в акцизной политике в отношении алкогольной продукции не предполагается", — добавляет Минфин.