МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. План Intel вернуть себе лидерство на рынке полупроводников был встречен инвесторами с оптимизмом. Однако у тайваньского полупроводникового гиганта TSMC есть хорошие шансы достойно ответить на этот вызов.

На этой неделе гендиректор Intel Пэт Гелсингер удивил рынок, заявив, что компания вновь займется производством микрочипов для сторонних заказчиков. Intel известна как интегрированный производитель, разрабатывающий и выпускающий чипы самостоятельно. В то время как Гелсингер делает ставку на свою стратегию IDM 2.0, такие азиатские конкуренты Intel, как TSMC и южнокорейская Samsung Electronics, отрываются от нее в сфере передовых производственных технологий. Минторг США подтвердил рекордное падение ВВП страны в 2020 году

Акции TSMC упали примерно на 3% с тех пор, как Intel сделала свое заявление. Однако в краткосрочной перспективе какие-либо последствия для TSMC маловероятны: дефицит чипов означает, что заказов у нее будет больше, чем она сможет выполнить. К тому же сама Intel пока что вынуждена отдавать производство своих самых продвинутых чипов на аутсорсинг именно таким компаниям, как TSMC.

Intel будет активно инвестировать, чтобы догнать конкурентов: компания хочет построить две фабрики в Аризоне общей стоимостью в 20 млрд долларов. Кроме того, она расширяет план капрасходов на этот год более чем на 30% до 19-20 млрд долларов. В компании рассчитывают, что спрос на продвинутые чипы покроет расходы и окупит инвестиции, однако предыдущие попытки Intel заняться контрактным производством в 2013-2014 годах результатов не дали.

TSMC тоже не сидит сложа руки. Компания повысила прогноз капрасходов на этот год более чем на 40% до 25-28 млрд долларов. Даже если план Intel сработает так, как она надеется, в технологическом плане она, вероятно, все еще будет отставать от TSMC. TSMC годами обслуживает базу самых разнообразных клиентов, от Apple до Nvidia, и обладает более эффективной структурой расходов. Кроме того, в ней нет имманентного конфликта интересов, который присущ Intel как компании, которая также разрабатывает и продает собственные чипы. Intel заявляет, что ее контрактное производство будет оставаться самостоятельным, однако такие клиенты, как AMD и Apple, вероятно, будут размещать заказы не без сомнений.

На Intel также влияет геополитический фактор. США стремятся иметь надежную внутреннюю сеть поставок полупроводниковой продукции, и Гелсингер подчеркнул это желание во вторник. Тайвань и Южная Корея, соседствующие с Китаем, контролируют более 80% контрактного производства чипов, согласно Trendforce. При этом на долю TSMC приходится более половины.

Однако азиатские производители пытаются смягчить опасения США. TSMC в прошлом году заявила, что построит завод в Аризоне за 12 млрд долларов. Samsung рассматривает план строительства заводов в США на 17 млрд долларов.

Возможно, обновленная Intel окажется сильным конкурентом, но TSMC, вероятно, не уступит лидерства.

— Автор Jacky Wong, JACKY.WONG@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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