МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. "Дочка" "Ростеха" "РТ-Инвест" подготовила вариант строительства 25 мусоросжигательных заводов, которые также будут вырабатывать электроэнергию, без использования механизма договоров по предоставлению мощности (ДПМ). Этот механизм предполагает, что крупные промышленные потребители должны заключать с заводами договоры, предусматривающие учет в цене на электроэнергию инвестиций в создание генерирующих мощностей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя гендиректора "РТ-Инвеста" Тимура Котляра, которое он направил во вторник, 23 марта, в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). РБК отмечает, что подлинность этого документа подтвердил федеральный чиновник.

Чем "дочка" "Ростеха" предлагает заменить ДПМ?

В изначальном проекте строительства 25 заводов, который "РТ-Инвест" планирует реализовать совместно с ВЭБом (финансовый партнер) и "Росатомом" (технологический партнер), предполагалось, что средства ДПМ пойдут на операционную деятельность мусоросжигающих предприятий. Из 3,3 триллиона рублей плановой выручки за 35 лет этот механизм должен был обеспечить лишь около 100 миллиардов рублей, говорилось в презентации "РТ-Инвеста" и Минпромторга, подготовленной к совещанию в правительстве 19 февраля. Но против этого выступили крупные потребители электроэнергии, а также Минэнерго и Минэкономразвития. В итоге Минпромторг тоже признал такой подход "нецелесообразным", а вице-премьеры Виктория Абрамченко (курирует экологию) и Александр Новак (ТЭК) поручили проработать проект без использования ДПМ, а также средств экосбора, собираемого в рамках РОП.

В соответствии с поручениями по итогам февральского совещания в правительстве "РТ-Инвест" направил три "актуализированных" варианта экономической модели строительства 25 заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, говорится в письме Котляра. Но только в одном из них отсутствует ДПМ среди источников дохода, а РОП есть во всех трех.

Вариант без использования ДПМ предполагает, что стоимость строительства заводов составит 877 миллиардов рублей, из которых 81%, или 751 миллиардов рублей, — "старший долг", то есть заемные средства, срок возврата которых составляет 20,3 года. Еще 24 миллиарда рублей — субсидирование процентной ставки по этим кредитам на стадии строительства и 218 миллиардов рублей — на операционной стадии.

В февральской презентации строительство оценивалось в 789 миллиардов рублей, еще 507 миллиардов рублей — плановая модернизация (в сумме — около 1,3 триллионов рублей), 96 миллиардов рублей — субсидии по кредитам ВЭБа на стадии строительства и модернизации и операционной деятельности.

Вариант без ДПМ также предполагает, что еще 75 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета в виде имущественного взноса в уставный капитал "Ростеха" или "Росатома", предприятия которого будут производить оборудование для "мусорных заводов". Собственный капитал проектной компании при этом составит 64 миллиардов рублей.

В двух других вариантах, приложенных к письму Котляра, на операционной стадии работы заводов учитывается получение 100 миллиардов рублей от ДПМ, но без взноса в уставный капитал "Ростеха" или "Росатома". То есть при отказе от дополнительной нагрузки на крупных энергопотребителей предлагается предусмотреть такой взнос. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, признавший нецелесообразным использованием ДПМ, также предлагал предусмотреть имущественный взнос в капитал "Росатома" в качестве альтернативного инструмента поддержки проекта. На оборудование приходится больше половины затрат из расходов на строительство и модернизацию заводов, указывал он.