МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар — пример не жесткого государственного регулирования, а своего рода партнёрства между властью и бизнесом для предотвращения спекуляций, сохранения ассортимента и качества товаров, сказал в беседе с РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Решетников высказался за продление соглашения по ценам на сахар и масло

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены. В настоящее время обсуждается продление соглашений: по сахару — до 1 июня, по маслу — до 1 октября 2021 года.

Евтухов ранее указывал, что Минпромторг выступает против государственного регулирования цен на продукты. В разговоре с РИА Новости замминистра отметил, что противоречия между заключением соглашений о стабилизации цен и стремлением избежать государственного регулирования цен нет. "Мы — против жесткого регулирования цен, когда стоимость всех товаров и услуг регулируется государственными нормативно-правовыми актами. И такие меры мы не применяем!", — подчеркнул он.

Замглавы Минпромторга напомнил, что именно благодаря рыночным механизмам российская торговля справилась с угрозами пандемии, причем, по его словам, сделала это "блестяще". "Ведь рыночный подход обеспечил многоформатную структуру отрасли, диверсифицированные, разнообразные и не зависящие друг от друга логистические каналы снабжения", — сказал Евтухов.

Однако, продолжил он, правительство в конце прошлого года было вынуждено принять определенные — мягкие — регуляторные решения по ценам на подсолнечное масло и сахар. "Это — отдельная история, так как речь идет о товарах первой необходимости, резкие скачки цен на которые недопустимы", — указал замминистра.

Евтухов указал, что постановления правительства не устанавливают жесткую цену: они предлагают применить механизм соглашений между бизнесом и государством для выравнивания рынка и установления объективной, неспекулятивной цены. "Соглашения по сахару и маслу являются примером мягкого регулирования правил поведения участников рынка по ряду наиболее социально важных позиций", — сказал он.

"Этот пример показывает, что государство выступает не как диктатор, но как партнер бизнеса, помогающий выровнять рынок и не допустить спекулятивных скачков цены внутри страны на фоне общего мирового тренда на рост цен на продовольствие и ресурсы. Основная цель такого партнерства — не только общее сдерживание цен, но и предотвращение дефицита социально значимых товаров на рынке, сохранение богатого ассортимента на полках и неснижение качества реализуемых товаров. Заключенные в декабре соглашения на сегодняшний день в этом смысле уже сыграли свою роль", — добавил замглавы Минпромторга.

По его словам, данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ показывают: дефицита социально значимых продуктов, в том числе — сахара и подсолнечного масла, в регионах России нет. При этом уровень цен, предельные уровни которых зафиксированы в соглашениях (в рознице — не более 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр масла) в целом соблюдается.

"Показателем действенности соглашений является и снижение количества жалоб наших граждан на высокие цены. Количество жалоб, в основном — на рост стоимости сахара, в декабре-январе, когда соглашения лишь только начинали действовать и к ним только присоединялись участники, достигало почти 300. За последнюю неделю, 19-25 марта, в ФАС поступило уже лишь 44 подобных жалобы", — отметил Евтухов.