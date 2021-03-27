МИНСК, 27 мар — ПРАЙМ. Белоруссия хочет начать клинические испытания собственной вакцины от коронавируса к концу 2022 года, сообщил глава минздрава страны Дмитрий Пиневич. В Белоруссии начался промышленный выпуск "Спутника V"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что получение собственной вакцины от COVID-19 является делом чести для руководства минздрава и Национальной академии наук, и подчеркнул, что препарат должен быть лучшим, потому что создается не на "голом месте", а уже есть опыт других стран.

"Согласно нашему графику, который подтвержден финансированием и нашими работами, мы должны к концу лета получить лабораторную вакцину, в течение осени должны отработать опытно-промышленную партию, сейчас работаем с предприятиями, которые смогут ее масштабировать в промышленном объеме. К концу 2022 года мы планируем выход на клинические испытания", – заявил Пиневич в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он также напомнил о проекте розлива и локализации по полному циклу в Белоруссии российской вакцины "Спутник V" и заявил, что привиться уже произведенной в республике этой вакциной можно будет в середине апреля. Министр пообещал, что он сам ею привьется.

Он отметил, что сейчас в стране ведется вакцинация населения российской и китайской вакцинами на бесплатной основе. Пиневич подчеркнул, что белорусам будет предоставлена возможность привиться и вакцинами других производителей, но платно. Он заявил, что министерство озвучивало ранее планы по вакцинации 1,2 миллиона человек до конца весны.

Отвечая на вопрос о третьей волне заболеваемости коронавирусом, министр напомнил, что специалисты прогнозировали, и эти предположения пока остаются, что с конца марта в стране будет рост заболеваемости — коронавирусной инфекцией и сезонными болезнями. В министерстве рассчитывают, что наложения волн этих заболеваний не случится.

"Видим, что в других странах, вроде Польши и Чехии, регистрируются довольно высокие темпы прироста заболеваемости. Там коллеги связывают его по большей части с британским штаммом коронавируса. Он у нас тоже есть, но пока мы не видим изменений в тяжести протекания болезни", — рассказал Пиневич.

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