МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что россиянам лучше пока не летать за границу. Такое мнение он высказал в беседе с НСН. Эксперты заявили о рекордном спросе на отдых в России

"Какая бы ни была ситуация в период отпусков, после мая в любом случае я советую остаться дома и отдыхать в России. Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле", — отметил он.

Также он напомнил, что сейчас есть возможность привиться, и это необходимо сделать всем, кто не переболел, чтобы у всех была возможность защитить себя и своих близких.

Кроме того, Онищенко обратил внимание на возросшую заболеваемость среди старшего поколения.

"Мы должны беречь наших бабушек и дедушек, потому что они болеют и умирают чаще других. Сегодняшние данные говорят о том, что возросла заболеваемость среди старшего поколения. У нас уже в школах дети учатся, студенты учатся, но тем не менее. Ну и если выручите себя, привьетесь, будете меньше внимания обращать на страшилки, которые сегодня используются для решения разных интересов", — сказал он.

По словам Онищенко, ситуация, сложившаяся с чувством тревожности и депрессивности, в некоторой степени сказывается и на здоровье. "А здоровье – главное, ради чего мы должны с вами выполнять профилактические требования", — заключил депутат.

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