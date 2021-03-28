МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Специалисты сервиса по поиску недвижимости The Meters рассказали РИА Недвижимость, как распознать мошеннические объявления об аренде жилья. Эксперт назвал покупку квартиры для сдачи в аренду ошибочным решением

"Наиболее явный признак мошенничества — заниженная цена. Еще на этапе просмотра объявления по аренде квартиры, цена которой гораздо ниже рыночной, можно заподозрить неладное. Условно говоря, глупо рассчитывать на то, что реально снять однушку в центральных районах Москвы менее, чем за 60 тысяч рублей. Отклонение на 20-30% в пользу арендатора должно вызывать у вас сомнение — как правило, такой сдвиг по цене таит в себе не самые приятные сюрпризы", — предупредил представитель сервиса.

Распространена, по его словам, и тесно связанная с предыдущей схема. Когда крайне привлекательные объявления, которые появляются сразу на нескольких площадках появляются отличные объекты по привлекательной цене (минус те самые 20-30% к рынку), но когда звонит клиент, ему сообщают, что квартира уже сдана, но обещают множество похожих вариантов в закрытой платной базе.

Также квартиросъемщиков должны насторожить объявления, в которых мало фотографий или они очень низкого качества. Популярна схема, когда аферисты арендуют квартиру посуточно и пробуют сдать ее помесячно, предупреждают специалисты The Meters.

"Еще один возможный вариант мошенничества — риелтор предупреждает вас о том, что спрос на эту квартиру очень высокий, поэтому при внесении задатка вы подписываете договор, в котором четко прописано, что в случае вашего отказа от аренды аванс не возвращается. Вы соглашаетесь, а через несколько часов посредник перезванивает вам для того, чтобы предложить гораздо более привлекательную квартиру. И ведь действительно, вариант куда лучше, да еще и без комиссии. Естественно вы делаете выбор в пользу второй квартиры и отказываетесь от предыдущего задатка. Тут и происходит накладка — последний вариант уходит прямо у вас из-под носа. А вместе с ним и первый", — объяснил представитель сервиса.

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