МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Средний размер выданных автокредитов на новые машины и машины с пробегом в России в феврале 2021 года вырос на 20,3% в годовом выражении и составил 980,9 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 7,6%. В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в феврале составил 681 балл (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В феврале самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1,497 миллиона рублей), Московской области (1,221 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,177 миллиона рублей), Краснодарском крае (1,081миллиона рублей), а также в Ленинградской области (1,024 миллиона рублей). Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам автокредитования), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в феврале 2021 года продемонстрировали Кемеровская область (+77,9%), Татарстан (+26,9%), а также Омская (+23,9%), Самарская (+23,5%) и Ульяновская (+21,7%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита вырос на 20,7% и 17,7% соответственно.

"После некоторого снижения в январе текущего года, средний чек автокредита в феврале вновь вплотную приблизился к 1 миллиону рублей. При этом в пяти из тридцати крупнейших регионов страны по объемам автокредитования средний размер кредита на покупку автомобиля превысил один миллион рублей. Важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче автокредита, а также о его параметрах (включая размер), является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.