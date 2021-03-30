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2021
https://1prime.ru/business/20210330/833353899.html
Mail.ru Group создает новую структуру по соцсетям
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Mail.ru Group объявила о кадровых перестановках. Как сообщается в блоге компании, это связано с изменением подхода к управлению социальными сетями. Так, в компании появился... ПРАЙМ, 30.03.2021
соцсети, mail ru, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Mail.ru Group объявила о кадровых перестановках. Как сообщается в блоге компании, это связано с изменением подхода к управлению социальными сетями.
Так, в компании появился стратегический совет по этому направлению, его возглавил Андрей Рогозов. Ранее он занимал пост CEO ВКонтакте, а теперь станет вице-президентом по социальным платформам.
Также он будет заниматься ещё одной новой структурой — направлением экспериментальных проектов в сфере соцсетей и сервисов с социальной механикой.
Компания уточняет, что новая структура будет заниматься курсом развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для ВКонтакте и Одноклассников.