МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Mail.ru Group объявила о кадровых перестановках. Как сообщается в блоге компании, это связано с изменением подхода к управлению социальными сетями. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

Так, в компании появился стратегический совет по этому направлению, его возглавил Андрей Рогозов. Ранее он занимал пост CEO ВКонтакте, а теперь станет вице-президентом по социальным платформам.

Также он будет заниматься ещё одной новой структурой — направлением экспериментальных проектов в сфере соцсетей и сервисов с социальной механикой.

Компания уточняет, что новая структура будет заниматься курсом развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для ВКонтакте и Одноклассников.