МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 20 мая предварительные слушания по иску госкорпорации "ВЭБ.РФ", требующей взыскать около 208 миллионов рублей с авиакомпании "Ютэйр", следует из опубликованного во вторник определения суда. Суд признал незаконным бюджет одного из российских регионов

Иск поступил в суд еще в феврале, но тогда был оставлен без движения, так как истец не представил доказательства направления ответчику досудебной претензии. После устранения процессуального нарушения суд принял иск к производству. В определении суда также говорится, что иск заявлен о взыскании задолженности по кредитному договору, но реквизиты договора не приводятся.

Ранее стало известно, что к ВЭБу в 2019 году перешли от Связь-банка права требования к "Ютэйру" по двум синдицированным кредитам. В 2015 году синдикат из 11 российских банков предоставил авиакомпании, испытывавшей серьезные финансовые трудности, два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 миллиарда рублей.

После того как заемщик 20 декабря 2018 года не выплатил проценты за очередной период, ряд участников синдиката подал к "Ютэйру" иски о взыскании просроченных процентов. Впоследствии судебные разбирательства завершились заключением мировых соглашений, было прекращено и дело о банкротстве "Ютэйра".

Пресс-служба ВЭБа в ноябре сообщала, что госкорпорация выставила на торги права требования по двум синдицированным кредитам к авиакомпании с общим объемом требований, включая проценты и неустойки, в 1,5 миллиарда рублей и с начальной ценой в 671,4 миллиона.

"Ютэйр" — одна из крупнейших авиакомпаний в России. В 2019 году перевезла 7,7 миллиона человек, что стало на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в декабре прекратил производство по делу о банкротстве "Ютэйра", возбужденное еще в марте 2019 года.

Читайте также:

Суд отклонил кассацию трейдеров по иску к Мосбирже