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Счетная палата в 2020 году не нашла у "Роскосмоса" нецелевых трат бюджета
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"Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине, в 2020 году нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено, заявил глава Счетной палаты... ПРАЙМ, 31.03.2021
роскосмос, счетная палата, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине, в 2020 году нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"В этом году также есть нарушения в работе "Роскосмоса", у нас постоянно идёт мониторинг. Вместе с тем отмечу, что "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине," — сказал он, выступая в Совете Федерации.
"Сегодня это в основном нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерский учётом. Я все-таки скажу, что в последний год мы не нашли нецелевого использования… И не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов", — добавил Кудрин.