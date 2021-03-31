МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине, в 2020 году нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Россия вошла в топ-5 стран с самым быстрым подорожанием жилья

"В этом году также есть нарушения в работе "Роскосмоса", у нас постоянно идёт мониторинг. Вместе с тем отмечу, что "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине," — сказал он, выступая в Совете Федерации.

"Сегодня это в основном нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерский учётом. Я все-таки скажу, что в последний год мы не нашли нецелевого использования… И не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов", — добавил Кудрин.