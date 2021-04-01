МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с партнером о производстве в Китае 100 миллионов доз вакцины "Спутник V", а также о сотрудничестве по вопросу регистрации и ее продвижения в стране, говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и TopRidge Pharma (подразделение Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding, одной из ведущих компаний на фармацевтическом рынке Китая), объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 миллионов доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", — заявили в фонде.

Уточняется, что произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 миллионов человек. "РФПИ и TopRidge Pharma также будут сотрудничать для регистрации и дальнейшего продвижения вакцины в Китае. TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов", — отметили в РФПИ. Оператор "Северного потока 2" рассказал о степени готовности проекта

В конце марта РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. объявили о соглашении для производства более 60 миллионов доз "Спутник V". Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.

"Китай является одним из крупнейших хабов для производства препарата "Спутник V", и мы готовы расширять партнерства с производителями в стране для удовлетворения растущего спроса на российскую вакцину. Вакцина "Спутник V" с эффективностью 91,6% — один из лучших инструментов для борьбы с коронавирусом в мире", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Ее эффективность составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.