МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) по МСФО в 2020 году упала в 14 раз по сравнению с предыдущим годом — до 67,1 миллиона долларов, следует из материалов компании.

Выручка группы за прошедший год снизилась на 27% — до 632,3 миллиона долларов, EBITDA – на 34,1%, до 425,8 миллиона долларов. Рентабельность EBITDA снизилась на 7,3 процентного пункта — до 67,1%. Чистый долг вырос на 6,3%, до 411,5 миллиона долларов. Пенсии, выплаты и сюрприз для водителей. Что ждет россиян с 1 апреля

Как отмечает компания, ключевыми факторами, повлиявшими на выручку, стали снижение перевалки сырой нефти в результате пандемии COVID-19 и реализации соглашения ОПЕК+ с 1 мая 2020 года о снижении добычи нефти. Это же повлияло и на снижение консолидированного грузооборота НМТП на 21%, до 110,6 миллиона тонн.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт".