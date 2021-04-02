МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российский McDonald's полностью отказался от использования искусственных красителей и ароматизаторов в блюдах, говорится в сообщении сети ресторанов. Врач назвал убивающие кишечник продукты

"McDonald's в России полностью отказался от использования искусственных красителей и ароматизаторов в продуктах основного меню, а именно в бургерах, роллах, куриной продукции, картофеле фри, картофеле по-деревенски и креветках. Компания реализует глобальную программу, согласно которой постепенно во всем мире будет отказываться от искусственных ароматизаторов и красителей в составе своей продукции", — говорится в релизе.

Компания также указывает, что вся продукция сети в России не содержит усилителей вкуса и ГМО.

"Уже более двух лет при разработке любых новых продуктов McDonald's неотъемлемым требованием к поставщикам ингредиентов, которые будут входить в состав этих продуктов, является отсутствие искусственных красителей и ароматизаторов", — сказала старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого развития McDonald's в России Ирина Коршунова, слова которой приводятся в сообщении.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает более 780 ресторанов McDonald's.