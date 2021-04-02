МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ и Корпорация МСП запустили опрос среди представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых, о мерах улучшения условий ведения бизнеса, сообщили в министерстве.

Уточняется, что анкета состоит из нескольких блоков, содержащих определенные меры поддержки. Респондентам нужно определить их приоритетность: "необходимо в первую очередь", "важно", "не считаю эту инициативу приоритетной". Также по 10-бальной шкале предлагается оценить востребованность предложенных в опросе мер.

Опрос готовился совместно с предпринимателями, "Опорой России" и Торгово-промышленной палатой. Принять в нём участие можно на сайте Корпорации МСП до 15 апреля.

"Все наши антикризисные программы и новую версию национального проекта мы разрабатывали в плотном, можно сказать, ежедневном режиме общения с бизнесом, общественными объединениями и депутатским корпусом. Результаты текущего опроса будут использованы для "донастройки" национального проекта МСП", — пояснила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

"Все предлагаемые меры поддержки и сервисы будут проходить верификацию с бизнесом. Предприниматели из разных отраслей также приняли участие в разработке этого опроса. Поэтому прошу всех проявить активность и поучаствовать в опросе", — в свою очередь добавил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.