МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Зарубежный боевик режиссера Адама Вингарда "Годзилла против Конга" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 180,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. Кинозрителям хотят запретить ходить в кино со своей едой и напитками

По сюжету фильма, горилла Конг и группа ученых отправляются в путешествие, чтобы найти родной дом гиганта. На пути они сталкиваются с Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух великих титанов — лишь малая часть захватывающего триллера.

На втором месте рейтинга — отечественный фильм Олега Трофима "Майор Гром: Чумной Доктор", главные роли в котором играют Тихон Жизневский, Любовь Аксенова и другие, с показателем в 110,3 миллиона рублей. Третью позицию занял семейный мультфильм "Райя и последний дракон", собравший за выходные 41,5 миллиона рублей.

Четвертую позицию занял отечественный приключенческий фильм Александра Домогарова "Пальма", главную роль в котором играет Виктор Добронравов, с показателем в 38,9 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров американский боевик Ильи Найшуллера "Никто", собравший 31,1 миллиона рублей, уточняет портал.

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