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Гинцбург объяснил, почему ЕС не спешит выводить "Спутник V" на свой рынок
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Евросоюз не спешит допускать на свой рынок вакцину "Спутник V" из-за опасений его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию... ПРАЙМ, 05.04.2021
коронавирус, евросоюз, вакцина, спутник v, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Евросоюз не спешит допускать на свой рынок вакцину "Спутник V" из-за опасений его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию вакцинам, продвигаемым в Европе, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.
"Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя", — сказал Гинцбург.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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