МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Евросоюз не спешит допускать на свой рынок вакцину "Спутник V" из-за опасений его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию вакцинам, продвигаемым в Европе, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург. Гинцбург: "Спутник Лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19

"Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя", — сказал Гинцбург.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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