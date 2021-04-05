МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Фильм "Суд над чикагской семеркой" режиссера Аарона Соркина получил главную премию Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) – за лучший актерский состав, 27-я ежегодная церемония вручения награды прошла в воскресенье, говорится на официальном сайте организации. Кинозрителям хотят запретить ходить в кино со своей едой и напитками

SAG Awards считается главным показателем настроения киноакадемии США в отношении актерских работ минувшего года. В соответствии с тенденцией на расширение расового разнообразия в киноиндустрии США, практически все отобранные SAG картины-номинанты были представлены по большей части "цветными" актерами – от истории южнокорейских иммигрантов, до блюзовой легенды Ма Рейни.

В этом году церемония вручения награды была записана предварительно. Церемония прошла без ведущего и без красной дорожки, а все речи актеров так же, как и объявление лауреатов премий в 13 категориях, были записаны заранее.

На награду за лучший актерский состав также претендовали фильмы "Минари", "Ма Рейни: Мать блюза", "Одна ночь в Майами" и "Пятеро одной крови".

Награду SAG Awards за лучшую мужскую роль посмертно получил Чедвик Боузман с картиной "Ма Рейни: Мать блюза", в категории "Лучшая мужская роль второго плана" победу одержал Дэниэл Калуя ("Иуда и чёрный мессия").

Премию актерской гильдии за лучшую женскую роль получила Виола Дэвис "Ма Рейни: Мать блюза". В категории "лучшая женская роль второго плана" SAG Awards за фильм "Минари" завоевала Юн Ё-джон.

За актерский состав на телеэкране премии гильдии удостоены сериалы "Корона" и "Schitt's Creek".

За роли в драматическом сериале награду получили Джиллиан Андерсон ("Корона") и Джейсон Бейтман ("Озарк"), за роль в комедийном сериале члены актерской гильдии отметили Кэтрин О'Хара ("Schitt's Creek") и Джейсона Судейкиса ("Тед Лассо").

SAG (Screen Actors Guild) объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Award вручается с 1995 года. Победители, как за роли в кинофильмах, так и телевизионных работы, получают бронзовую статуэтку, изображающую актера, держащего в руке маску.

Награда SAG Award считается одним из существенных показателей предстоящего в апреле вручения награды киноакадемии США "Оскар".

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