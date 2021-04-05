МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Лица с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления возможность могут лишиться права управлять городским транспортом и такси, пишет газета "Известия". Суд обязал Uber выплатить свыше миллиона долларов слепой женщине из США

По данным издания, Минтранс готовит проект закона "Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами", и о внесении изменений в ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

В пресс-службе Минтранса информацию о разработке документа подтвердили, но от более подробных комментариев воздержались.

Источник, близкий к ведомству, уточнил, что законопроект планируют внести в правительство в мае, а в сентябре в Госдуму. Во фракциях нижней палаты заявили, что готовы поддержать инициативу.

Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат от "Единой России" Анатолий Выборный, который до этого предлагал аналогичные нормы по ограничению для водителей такси, считает, что проект закона будет поддержан и принят. По его словам, лично для него важно, кто будет управлять транспортным средством. Если будет известно, что водитель был осужден за особо тяжкое преступление, а как правило, оно совершается против личности, общества, государства, то он его услугами не воспользуется и подождет следующее транспортное средство.

"Если судимость не погашена, то гарантий, что этот человек встал на путь исправления и не совершит повторного преступления, нет. А у нас, например, известны рецидивы, которые связаны с изнасилованием, когда осужденные вновь совершают преступления подобного рода, оказавшись на свободе", — пояснил депутат.

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