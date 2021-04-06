МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Лента" (одного из крупнейших российских ритейлеров) на заседании 5 апреля принял решение рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, говорится в материалах ритейлера.

"Дивиденды по акциям и ценным бумагам, подтверждающим права на акции общества, по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать", — говорится в материалах.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 10 июня в Санкт-Петербурге. Реестр для участия в собрании закрывается 16 мая.

"Лента" не выплачивает дивиденды, хотя возможность начала дивидендных выплат обсуждается уже несколько лет. В феврале компания завершила редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. В ноябре акционеры одобрили новую редакцию устава компании и конвертацию ее уставного капитала в рубли. Новый устав, в частности, содержит раздел о дивидендах. В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Так, компания будет вправе принимать решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или по результатам отчетного года. Источником выплаты дивидендов может быть чистая прибыль по МСФО или РСБУ. Финансовый директор "Ленты" Руд Педерсен в середине марта сообщил, что "Лента" изучает возможность начала дивидендных выплат с 2022 года.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец 2020 года компания управляла 393 магазинами в России: 254 гипермаркетами и 139 супермаркетами. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.