МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Компания "РЖД", несмотря на сложности прошлого года, справилась с задачами и прошла через проблемы очень достойно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой компании Олегом Белозёровым. Запад использовал последний аргумент, чтобы помешать "Северному потоку 2"

"В целом, несмотря на сложности прошлого года, компания справилась со стоящими перед ней задачами, с проблемами, прошла через эти проблемы, прошла очень достойно. Я хочу вас за это поблагодарить", — сказал он.

"Надеюсь на то, что все чувствительные вопросы, которыми мы занимались в последние месяцы, они самым внимательным образом будут рассматриваться и дальше, и все планы развития компании будут реализованы в соответствии с теми договоренностями, которые достигнуты на уровне правительства", — добавил Путин.