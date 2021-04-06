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Путин рассказал, как РЖД справилась с задачами
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Компания "РЖД", несмотря на сложности прошлого года, справилась с задачами и прошла через проблемы очень достойно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой... ПРАЙМ, 06.04.2021
россия, ржд, владимир путин, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Компания "РЖД", несмотря на сложности прошлого года, справилась с задачами и прошла через проблемы очень достойно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой компании Олегом Белозёровым.
"В целом, несмотря на сложности прошлого года, компания справилась со стоящими перед ней задачами, с проблемами, прошла через эти проблемы, прошла очень достойно. Я хочу вас за это поблагодарить", — сказал он.
"Надеюсь на то, что все чувствительные вопросы, которыми мы занимались в последние месяцы, они самым внимательным образом будут рассматриваться и дальше, и все планы развития компании будут реализованы в соответствии с теми договоренностями, которые достигнуты на уровне правительства", — добавил Путин.