МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в десятку богатейших миллиардеров из России по версии журнала Forbes.

Согласно информации на русскоязычном сайте издания, Дуров занял 8-е место среди богатейших бизнесменов из России в рейтинге Forbes за 2021 год. Его состояние оценено в 17,2 миллиарда долларов (прирост за год составил 13,8 миллиарда долларов). Маск стал вторым богатейшим человеком планеты

При этом в рейтинге на международном сайте Forbes Дуров отнесен к ОАЭ, где он проживает, хотя гражданство и указано российское. Русскоязычный сайт журнала отмечает и второе гражданство Дурова — Сент-Китс и Невис.

В мировом рейтинге Forbes Дуров поднялся на 112-е место. В 2020 году он занимал 565-е место, в 2019 году — 838-е место, а в 2018 году — 1394-е место.

Telegram ранее в этом году привлек более 1 миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного публичного размещения (IPO) Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.