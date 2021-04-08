ВЕНА, 8 апр — ПРАЙМ. Евросоюзу стоит закупить российскую вакцину "Спутник V" после соответствующей проверки Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), считает бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Вектор" заверил, что "ЭпиВакКорона" полностью подходит для ревакцинации

"Когда ЕМА проверит "Спутник V", нам стоит приобрести эту вакцину. Вирус не знает границ. Происхождение вакцин не имеет значения, и если препарат эффективен, то его нужно использовать, когда он станет доступен", — заявил Юнкер в эфире австрийского телеканала ORF.

Бывший глава Еврокомиссии заметил, что "COVID-19 — не игрушка", и нельзя отказываться от вакцины из-за того, что ее произвели в России.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.

Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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