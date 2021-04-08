МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Цены на жилье в среднем по России увеличились на 12%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что на рост цен повлияла, в частности, запущенная весной 2020 года в рамках антикризисных мер программа льготной ипотеки.

"Развитие такой ипотеки привело к определенному росту цен — это около 12% суммарно по стране", — сказал он на совещании по реализации посланий президента Федеральному собранию.

Однако вице-премьер уточнил, что в ряде регионов цена не показала положительной динамики, а в некоторых даже упала. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

"Надо отметить, что на стоимость влияла не только ипотека, но и пандемия. Я напомню, что в двух регионах – в Москве и Подмосковье – стройка и вовсе останавливалась, в ряде других регионов тоже были определенные ограничения, срывы в поставках материалов и рост их стоимости, а также проблема с трудовыми мигрантами", — напомнил Хуснуллин.

Он отметил, что сейчас правительство внимательно анализирует ситуацию в каждом отдельно взятом регионе и готовит меры, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на жилье. Основным инструментом в этой работе будет увеличение выхода новых проектов в стройку.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Ранее Хуснуллин уже сообщал, что федеральные власти совместно с ЦБ до 1 июля примут решение по дальнейшей судьбе программы, и, учитывая ситуацию в каждом регионе, будет использоваться дифференцированный подход.