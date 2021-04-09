БАРНАУЛ, 9 апр — ПРАЙМ. Яйца в Алтайском крае подорожали за год на 70%, производители ожидают стабилизации цен после Пасхи, сообщило региональное правительство. Птицеводы рассказали, когда могут понизиться цены на яйца

"Губернатор Виктор Томенко обсудил с руководителями крупнейших птицефабрик Алтайского края вопросы ценообразования на пищевое яйцо. Глава региона посетил птицефабрику "Молодежная" в Первомайском районе, где провел рабочее совещание с участием руководителей крупнейших птицефабрик Алтайского края. Эти предприятия формируют весь объем производимого сегодня в крае пищевого яйца. Отмечалось, что стоимость данного социально значимого продукта значительно выросла по сравнению с прошлым годом — примерно на 70%", — говорится в сообщении.

Предприятия региона ежегодно выпускают порядка 850 миллионов яиц. Чуть более половины объема продают за пределы края, в том числе в другие страны. Примерно десятую часть яиц в крае выпускает птицефабрика "Комсомольская". Ее соучредитель Денис Старовойтов считает, что цены на продукт стабилизируются в ближайший месяц.

"Ценовую ситуацию на яйца в данный момент Денис Старовойтов связывает с несколькими факторами. Во-первых, с сезонным, ввиду того, что накануне пасхальных праздников традиционно возрастает спрос на яйцо. Во-вторых, на себестоимости продукции птицефабрик сказываются растущие затраты на составляющие рациона для птицы, упаковочные материалы и другие материально-технические ресурсы. По его мнению, стабилизация цен на пищевое яйцо ожидается в ближайший месяц", — уточняют в правительстве. Цены на продукты растут, несмотря на сдерживание

Губернатор Томенко отметил, что антимонопольная служба проверила ценообразование алтайских птицефабрик и не нашла нарушений.

"Мы сверили позиции по поводу того, чтобы рост отпускной цены на птицефабриках и рост стоимости в торговых сетях должен быть обоснованный, осмысленный… У наших производителей яйца есть понимание того, насколько ответственная, и в то же время эффективная политика должна быть по ценообразованию. Я думаю, что точно производители Алтайского края не будут выступать тем локомотивом, который раскручивает ценовой маховик, маховик инфляции в этом сегменте продукции", — прокомментировал Томенко итоги рабочего совещания.