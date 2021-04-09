МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после поручения президента проверить цены на жилье в новостройках сосредоточится на поиске картельного сговора застройщиков при возведении жилья, считают опрошенные РИА Недвижимость юристы.

В четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства по реализации его посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов поручил ФАС изучить рост цен на жилье, составивший в среднем по стране 12%.

Антимонопольный орган, доказывая нарушения в ценообразовании, скорее всего, будет ориентироваться данными о синхронности повышения цен на строящееся жилье у застройщиков и равномерность такого повышения, считает партнер адвокатского бюро Asterisk Сергей Демченко. Дан рецепт получения бесплатного жилья от государства

"Статья 14.32 КоАП предусматривает такие виды наказания, как административный штраф для должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей и дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 0,03 до 0,15% размера суммы выручки от реализации жилья. Также не стоит забывать о 178 статье УК РФ "Ограничение конкуренции", — рассказал Демченко.

По его словам, основной причиной роста цен на жилье застройщики называют удорожание строительных материалов. Доказав это, они будет иметь хорошие шансы на победу в суде, только если у антимонопольного органа не будет прямых доказательств на участие в картели, уверен эксперт.

Соответствующие подразделения ФАС достаточно давно наработали эффективные методики выявления сговоров в различных сегментах экономики, поэтому, по словам управляющего партнера юридического бюро "Пропозитум" Дмитрия Галанцева, сложностей по выявлению картели не возникнет. Платить до самой смерти. Как можно "попасть" с покупкой вторичного жилья

"При выявлении картельных сговоров в арсенале ФАС более 40 маркеров. Изучается переписка, содержащая намерения соответствующих лиц-участников, и совокупность косвенных доказательств, к которым относятся такие вещи, как отсутствие экономического обоснования поведения одного из участников соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, а также расположение по одному и тому же адресу, использование идентичных IP адресов", — отмечает эксперт.

В свою очередь партнер юридической компании "Генезис" Василий Сосновский считает, что ФАС будет сложно доказать факт сговора, а само поручение президента выглядит как указание крупным застройщикам придержать рост цен на жилье.