Юристы рассказали, как ФАС накажет девелоперов за завышение цен на жилье
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после поручения президента проверить цены на жилье в новостройках сосредоточится на поиске картельного сговора застройщиков при возведении жилья, считают опрошенные РИА Недвижимость юристы.
В четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства по реализации его посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов поручил ФАС изучить рост цен на жилье, составивший в среднем по стране 12%.
Антимонопольный орган, доказывая нарушения в ценообразовании, скорее всего, будет ориентироваться данными о синхронности повышения цен на строящееся жилье у застройщиков и равномерность такого повышения, считает партнер адвокатского бюро Asterisk Сергей Демченко.
"Статья 14.32 КоАП предусматривает такие виды наказания, как административный штраф для должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей и дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 0,03 до 0,15% размера суммы выручки от реализации жилья. Также не стоит забывать о 178 статье УК РФ "Ограничение конкуренции", — рассказал Демченко.
По его словам, основной причиной роста цен на жилье застройщики называют удорожание строительных материалов. Доказав это, они будет иметь хорошие шансы на победу в суде, только если у антимонопольного органа не будет прямых доказательств на участие в картели, уверен эксперт.
Соответствующие подразделения ФАС достаточно давно наработали эффективные методики выявления сговоров в различных сегментах экономики, поэтому, по словам управляющего партнера юридического бюро "Пропозитум" Дмитрия Галанцева, сложностей по выявлению картели не возникнет.
"При выявлении картельных сговоров в арсенале ФАС более 40 маркеров. Изучается переписка, содержащая намерения соответствующих лиц-участников, и совокупность косвенных доказательств, к которым относятся такие вещи, как отсутствие экономического обоснования поведения одного из участников соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, а также расположение по одному и тому же адресу, использование идентичных IP адресов", — отмечает эксперт.
В свою очередь партнер юридической компании "Генезис" Василий Сосновский считает, что ФАС будет сложно доказать факт сговора, а само поручение президента выглядит как указание крупным застройщикам придержать рост цен на жилье.
https://1prime.ru/business/20210409/833426488.html