МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Женщины в РФ тратят на красоту чаще, но средний чек у мужчин оказался в два раза выше, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Стало известно, сколько россияне тратят на помощь пожилым родителям

В рамках исследования были изучены обезличенные данные обо всех онлайн- и офлайн-операциях по картам банка в сегменте "красота" за первый квартал 2021 и 2020 года. Данные были проанализированы в зависимости от средних чеков, оборота, числа операций и гендерных показателей.

"В первом квартале 2021 года средний чек составил 3 350 рублей в категории "красота" — относительно первого квартала 2020 года снижение общего среднего чека составило 2,8%. При этом мужчины в среднем тратят за одну покупку 4 525 рублей, и у них этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%. А женщины расходуют в среднем 2 871 рубль в этом сегменте, у них, наоборот, средний чек снизился на 2,6%", — выяснили авторы исследования.

Любопытно, что женщины тратят во всех трех категориях больше мужчин, особенно в магазинах косметики – здесь общая сумма их покупок в два раза больше. При этом средний чек у женщин меньше во всех направлениях, кроме парикмахерских и салонов красоты.

Таким образом, получается, что женщины расходуют чаще, но меньшие суммы. А мужчины тратят на красоту редко, но зато сразу совершают крупные покупки, и чаще всего здесь речь идет о покупке подарков. Исключения из правила – это парикмахерские и салоны красоты, где мужчины расплачиваются банковской картой редко и на небольшие средние чеки, в отличие от женщин.