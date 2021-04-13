МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Спрос на туристические путевки среди россиян значительно вырос после объявления об открытии авиасообщения между Россией и рядом стран с 1 апреля, говорится в пресс-релизе платежного сервиса Qiwi. Турагентства: россияне предпочтут перенести отдых в Турции

"В начале апреля 2021 года спрос на туристические путевки превысил докризисные показатели аналогичного периода 2019 года: оборот вырос на 30%, количество покупок на 9%. Средний чек вырос до 30,146 тысячи рублей", — сообщили в компании.

Оборот в категории бронирования гостиниц за первую неделю апреля вырос на 62% в сравнении с последней неделей марта и в 6,9 раза в сравнении с первой неделей апреля 2020 года.

"Пиковым днем по бронированию гостиниц стало 3 апреля: за неделю оборот вырос на 674% в сравнении с 27 марта 2021 года. Рост был зафиксирован после объявления о возобновлении авиасообщения между Россией и рядом стран с 1 апреля. Средний чек в этот период составил 11,95 тысячи рублей", — сообщили в компании.

"Пока рано говорить о полном восстановлении рынка туризма, однако уже складываются позитивные предпосылки к этому. Открытие новых зарубежных направлений позитивно влияет на спрос россиян", — приводятся в сообщении слова директора по развитию интернет-эквайринга и альтернативных методов оплаты Qiwi Ришата Аббазова.

Россия в начале апреля возобновила авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, а также увеличила допустимое количество рейсов в ряд стран и расширяет список городов, из которых можно летать за рубеж.

Читайте также:

Эксперт: в Крыму ожидается наплыв туристов после решения по Турции