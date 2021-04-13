МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Женщины в российских регионах в среднем делают покупки в онлайн-магазинах чаще мужчин, но среди пользователей старше 40 лет тренды онлайн-шопинга задают мужчины, следует из исследования "AliExpress Россия" и исследовательской компании ResearchMe. Ozon планирует получить банковскую лицензию

"Исследование показало, что женщины покупают в онлайне на 30% больше мужчин. По данным опроса, женщины чаще всего покупают в онлайне одежду, а мужчины — бытовую технику", — говорится в сообщении.

При этом исследование не показало существенной разницы в покупательской онлайн-активности между мужчинами и женщинами в молодом возрасте, хотя в категории от 26 до 39 лет значительный перевес активности у женщин, а среди пользователей старше 40 лет "на пик по частотности покупок" вышли мужчины.

Чаще всего пользователи, как отмечается в сообщении, совершают онлайн-покупки для себя, товары в подарок или для семьи они выбирают в два раза реже и очень редко для работы. Треть пользователей привыкли покупать через интернет продукты питания и бытовую химию. Большинство покупателей совершают покупки в сети не чаще одного раза в месяц, и только треть россиян делают онлайн-заказы чаще. Траты россиян на электронику за год выросли на треть

"Участники опроса ценят интернет-магазины за возможность покупать в любое время, найти товар, который подходит, и получить его, не выходя из дома. Причем женщины больше всего ценят в онлайн-покупках возможность получить товар, не выходя из дома, а мужчины — неограниченные возможности выбора", — добавили в сообщении.

В исследовании AliExpress Россия и ResearchMe приняли участие около 3 тысяч респондентов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока и Калининграда.