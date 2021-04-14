МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств, если будет введено правило "второй лишний". Об этом, как пишут "Известия", предупредили правительство ведущие фармацевтические объединения и общественные организации. Российские аптеки не хотят продавать феназепам

Новый порядок предусматривает, что на аукционах преимущество получат фармкомпании, которые располагают производством полного цикла на территории ЕАЭС. Подобный принцип госзакупок предлагает ввести Минпромторг.

Во Всероссийском союзе пациентов уверены, что подобные решения несут риски для пациентов, в частности, потому, что при отсеве препаратов снижается возможность их выбора. Как подчеркнул сопредседатель ВСП Юрий Жулев, при этом речь идет о госзакупках и для амбулаторного звена, и для стационаров.

"Действующее правило "третий лишний" уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают", — рассказал он.

"Инициатива содержит серьезные риски дестабилизации фармрынка, отказа от конкурентной модели его развития, зависимости производителей готовых лекарств от негарантированного объема выпуска субстанций на внутреннем рынке, — заявила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган.

Механизм "третий лишний" призван ограничивать допуск на торги иностранных производителей лекарств и медицинских изделий. При госзакупках заявки иностранных поставщиков отклоняются, если на участие в торгах подадут заявки не менее двух производителей из стран, которые входят в ЕАЭС.

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