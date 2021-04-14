МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Интернет-мошенники стали обманывать россиян, рассылая в мессенджеры и соцсети сообщения о розыгрыше липовых подарочных карт одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит", выяснило РИА Новости и подтвердили в компании. Банки стали реже возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками

Так, потенциальным жертвам предлагается участвовать в розыгрыше "Подарок на 30-летие компании "Магнит". "У вас будет шанс выиграть бесплатный подарок! Количество призов ограничено!", — говорится в сообщении. Участнику дается три попытки, чтобы выиграть "приз". При этом, как выяснил корреспондент РИА Новости, две попытки всегда оказываются неудачными, а третья обязательно приводит "к выигрышу" подарочной карты на 10 тысяч рублей.

Чтобы получить "приз" нужно следовать инструкциям: для начала рассказать пяти группам в Facebook или 20 друзьям в WhatsApp "о получении подарка". При этом на рассылку дается чуть больше 8 минут.

В "Магните" подтвердили РИА Новости, что это мошеннический ресурс, целью которого является сбор персональных данных ее участников. "Мошенники нередко пользуются брендом "Магнит" для проведения фейковых розыгрышей и акций", — заявили в компании. Ритейлер предупредил, что все акции всегда указаны на официальном сайте или в мобильном приложении, а компании в этом году исполнилось 27 лет, а не 30.

По словам руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, такие мошеннические конкурсы и розыгрыши появляются в интернете практически каждый день, поскольку создать их легко и относительно не дорого. "Пока такой ресурс работает, мошенникам удаётся заполучить данные доверчивых пользователей и удалённый доступ к счетам граждан, которые в перспективе приносят прибыль, в сотни раз превышающую затраты на создание подобного ресурса", — указала эксперт.

При этом найти и обезвредить бенефициаров этого вида мошенничества довольно сложно, а вернуть деньги невозможно, заявила Лазарева. "Мы считаем, что нужно наделить полномочиями Банк России по блокировке ресурсов, обладающих признаками финансового мошенничества, в том числе финансовых пирамид и нелегальных участников финансового рынка в целях предотвращения подобных преступлений", — отметила она.

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