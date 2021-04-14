МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 5 по 11 апреля вырос вторую неделю подряд, поднявшись на 2,4 пункта — до 79,7 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка. "Не брал в долг". Как попадают в черные списки банков

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Сильнее всего на прошлой неделе вырос средний чек по антисептикам и медицинским маскам – по обоим товарам на 10% (до 454 рублей и 66 рублей соответственно). Также вырос он по лимонам (на 2%, до 47 рублей). По трем товарам средний чек, напротив, снизился: по перчаткам (на 2%, до 123 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 63 рублей) и гречке (на 1%, до 82 рублей). По кусковому мылу он сохранился на прежнем уровне — 82 рубля.

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 2,4 пункта и составил 79,7 пункта. Динамика оказалась не такой значительной, как на прошлой неделе. Тогда Covindex подскочил сразу на 4,3 пункта — более сильный рост фиксировался лишь трижды за все время расчета.

Продажи товаров набора в денежном выражении в среднем выросли на 8%. Здесь лидерами оказались антисептики (на 10%), медицинские маски и кусковое мыло (на 8%). Продажи перчаток выросли на 7%, гречки — на 6%, туалетной бумаги – на 2%, а лимонов – снизились на 4%. США захотели перемирия в торговой войне с Китаем

Рост среднего чека и объемов продаж товаров "коронавирусного набора" вызван в основном закупками средств индивидуальной защиты работодателями, отмечают аналитики "Платформы ОФД". С выходом в офисы и на рабочие места большего числа граждан соразмерно увеличились и потребности в их обеспечении антисептиками, масками, перчатками. Кроме того, на минувшей неделе многие россияне получили зарплату, что также привело к росту этих показателей.