МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рост цен на жилье в России и возврат к нейтральной денежно-кредитной политике Центробанка замедлят темпы роста кредитования в ипотечном сегменте, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

"Мы ожидаем, что удорожание жилья и возврат к нейтральной денежно-кредитной политике приведут к некоторому замедлению темпов роста кредитования в ипотечном сегменте относительно текущих уровней", — говорится в сообщении. События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 апреля

Вместе с тем, по мнению аналитиков, в ближайшие месяцы ипотека, вероятно, останется основным драйвером роста розничного кредитования.

"При этом следует обратить внимание на рост среднего чека по ипотеке, который объясняется не только низкими ставками и льготными программами, но и происходящим одновременно с этим ростом цен на жилье", — сказано в документе.

Ранее в апреле начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил РИА Новости, что темпы ипотечного кредитования в России постепенно снижаются, что может говорить о завершении бума на рынке ипотеки. Такие выводы он сделал, проанализировав статистику Банка России.