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Продажи электромобилей в России выросли в шесть раз
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Продажи электромобилей в первом квартале 2021 года в России выросли в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 307 штук, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 14.04.2021
электромобиль, россия, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Продажи электромобилей в первом квартале 2021 года в России выросли в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 307 штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
"Всего за январь-март нынешнего года россияне купили 307 новых электрокаров. И этот показатель почти в 6 раз больше по сравнению с тем, что был в I квартале 2020 года (53 штуки)", — отмечается в сообщении.
Самым популярным электромобилем стал Porsche Taycan. Так, за три месяца было куплено 135 таких машин, что составляет 44% от общего объема рынка электрокаров.
На втором месте – Audi e-tron, продажи которого составили 62 единицы. Замыкает тройку лидеров Tesla Model – 43 проданных автомобилей. Следом идут Tesla Model X (19 штук), Nissan Leaf (16 машин) и JAC iEV7S (14 штук).
По данным "Автостата", продажи новых электромобилей в России в 2020 году увеличились почти в 2 раза, до 687 штук.