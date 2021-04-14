БЕРЛИН, 14 апр — ПРАЙМ. Каждая четвертая пивоварня в Германии находится под угрозой банкротства из-за последствий пандемии коронавируса, говорится в заявлении Немецкого союза пивоваров.

Согласно исследованию Немецкого союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB), 25% опрошенных предприятий отрасли считают, что кризис, вызванный с пандемией коронавируса, угрожает их существованию. По последним данным, с января 2021 года по март включительно оборот пивоварен в среднем сократился на 33%. Особенно пострадали предприятия, занятые в сфере общественного питания.

Как отметил глава DBB Хольгер Айхеле, пивоварни столкнулись с таким спадом впервые после окончания Второй мировой войны. "Спустя почти шесть месяцев продолжительного локдауна предприятия общественного питания и некоторые экспортные предприятия полностью разрушены, восстановления рынка пока нельзя ожидать, так как нет никаких перспектив. Падение оборота пивоваренной отрасли, между тем, достигло исторических масштабов", — отметил он.

Ранне DBB сообщил, что пивоварни в январе 2021 года реализовали на 27% пива меньше, чем месяцем ранее, что стало самым большим падением продаж, которое когда-либо фиксировали пивовары.