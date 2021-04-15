СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 15 апр — ПРАЙМ. Универсальных подходов к поддержке бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии коронавируса, нет, разные отрасли и регионы справляются с этим по-разному, поэтому нужны точечные меры, считает заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Госдума предложила правительству РФ продлить до конца 2021 года льготы по кредитам и налогам, которые действовали в прошлом году для наиболее пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса.

"Что касается общесистемных предложений, я их пока не видела, но предполагаю, что там может быть. На самом деле нужно принимать во внимание, что все отрасли и все регионы по-разному проходят период открытия-закрытия, поэтому, наверное, универсальных подходов в этот период нет, вряд ли это целесообразно, точечные меры, конечно, это разумно", — сказала Илюшникова. На грани закрытия. Что делать с купленными турами в Турцию

Депутаты также предлагают правительству рассмотреть вопрос о продлении в целом наиболее эффективных мер антикризисной поддержки населения, а также индивидуального, малого и среднего предпринимательства, которые были приняты в прошлом году. В частности, депутаты предлагают рассмотреть вопрос о пересмотре условий списания льготных кредитов, которые выдавались в прошлом году пострадавшим предприятиям.

"Мы изучим, потому что иные финансовые инструменты могут быть аналогом льготных налоговых условий, но что касается нормативных актов непосредственно министерства, у нас определённые послабления действуют до конца года для представителей субъектов МСП по доступу к кредитным продуктам в рамках нацпроекта", — добавила Илюшникова.