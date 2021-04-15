МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. Россияне назвали самые желанные для поездок страны в 2021 году

"Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня", — сказал источник.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма коронавируса.