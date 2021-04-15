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Источник: Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня
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Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. "Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня", —... ПРАЙМ, 15.04.2021
приостановка, полеты, великобритания, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
"Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня", — сказал источник.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма коронавируса.