МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. "Русал" завершил сделку по приобретению активов немецкого производителя сплавов Aluminium Rheinfelden Group, сообщила российская компания.
Сделка получила одобрение федерального антимонопольного ведомства и федерального министерства экономики и энергетики Германии, отмечается в сообщении. Ее сумма не раскрывается. Генеральным директором Aluminium Rheinfelden назначен Эрик Мартине, также возглавляющий автомобильный и транспортный секторы "Русала".
"Сделка призвана укрепить позиции "Русала" как приоритетного поставщика для международной автомобильной отрасли. Специализация Aluminium Rheinfelden на продукции с высокой добавленной стоимостью в сочетании с глобальной стратегией "Русала" по производству алюминиевой продукции с низким углеродным следом станет основой успешной коммерческой синергии", — говорится в сообщении.
По словам директора "Русала" по сбыту и маркетингу Романа Андрюшина, сделка не только гарантирует дальнейшее развитие всех трех бизнес-направлений Aluminium Rheinfelden, но и открывает для предприятия новые перспективы.
"Под эгидой "Русала" мы будем создавать акционерную стоимость, способствовать укреплению позиций компании. Сделка позволит клиентам предприятия воспользоваться всеми преимуществами нашего низкоуглеродного бренда алюминия ALLOW, а также революционной технологии инертного анода – следующей главы развития мировой алюминиевой отрасли", – приводятся в сообщении слова Андрюшина.
Компания Aluminium Rheinfelden была основана в 1898 году. Сегодня является одним из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, крупный поставщик для автомобильной, фармацевтической и металлургической промышленностей.
https://1prime.ru/business/20210416/833481288.html