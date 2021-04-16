МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. "Русал" завершил сделку по приобретению активов немецкого производителя сплавов Aluminium Rheinfelden Group, сообщила российская компания.

Сделка получила одобрение федерального антимонопольного ведомства и федерального министерства экономики и энергетики Германии, отмечается в сообщении. Ее сумма не раскрывается. Генеральным директором Aluminium Rheinfelden назначен Эрик Мартине, также возглавляющий автомобильный и транспортный секторы "Русала".

"Сделка призвана укрепить позиции "Русала" как приоритетного поставщика для международной автомобильной отрасли. Специализация Aluminium Rheinfelden на продукции с высокой добавленной стоимостью в сочетании с глобальной стратегией "Русала" по производству алюминиевой продукции с низким углеродным следом станет основой успешной коммерческой синергии", — говорится в сообщении.

По словам директора "Русала" по сбыту и маркетингу Романа Андрюшина, сделка не только гарантирует дальнейшее развитие всех трех бизнес-направлений Aluminium Rheinfelden, но и открывает для предприятия новые перспективы. Экономист заявил, что рубль подешевел не просто так

"Под эгидой "Русала" мы будем создавать акционерную стоимость, способствовать укреплению позиций компании. Сделка позволит клиентам предприятия воспользоваться всеми преимуществами нашего низкоуглеродного бренда алюминия ALLOW, а также революционной технологии инертного анода – следующей главы развития мировой алюминиевой отрасли", – приводятся в сообщении слова Андрюшина.

Компания Aluminium Rheinfelden была основана в 1898 году. Сегодня является одним из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, крупный поставщик для автомобильной, фармацевтической и металлургической промышленностей.