МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в марте, подскочило на 19,4% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,739 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Московская недвижимость перестала расти в цене

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя до 1,613 миллиона с первоначального уровня февраля в 1,421 миллиона. При этом показатель февраля был пересмотрен в сторону повышения — до 1,457 миллиона новостроек.

Кроме того, число новостроек за отчетный месяц в стране выросло до максимума с июня 2006 года, когда показатель достигал 1,802 миллиона новостроек.

В то же время число разрешений на строительство в США в марте выросло на 2,7%, до 1,766 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель вырос до 1,75 миллиона разрешений с уровня февраля в 1,72 миллиона.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.