МИНСК, 16 апр — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину в условиях пандемии коронавируса COVID-19 организовать свободное перемещение через границу "в деловых целях". Стали известны сроки отмены роуминга с Белоруссией

В пятницу в Минске проходят переговоры Головченко и Мишустина.

"Конечно, сдерживающим фактором для экономики является медленное восстановление свободного движения через белорусско-российскую границу. Поэтому, Михаил Владимирович — мы с вами об этом говорили — с учетом, конечно, обстановки в сфере ситуации с вирусом, необходимо выходить на нормальный, "доковидный" режим транспортного сообщения, с учетом санитарно-эпидемиологических мер. Возможно, на первом этапе целесообразно продумать организацию свободного перемещения в деловых целях", — сказал Головченко.

Он считает, что такой шаг придаст дополнительный импульс межрегиональным отношениям и послужит хорошим сигналом деловому сообществу по развитию сотрудничества двух стран.