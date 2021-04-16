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Белоруссия предложила России сделать свободными деловые перемещения
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Премьер Белоруссии Роман Головченко предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину в условиях пандемии коронавируса COVID-19 организовать свободное перемещение через границу "в... ПРАЙМ, 16.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 16 апр — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину в условиях пандемии коронавируса COVID-19 организовать свободное перемещение через границу "в деловых целях".
В пятницу в Минске проходят переговоры Головченко и Мишустина.
"Конечно, сдерживающим фактором для экономики является медленное восстановление свободного движения через белорусско-российскую границу. Поэтому, Михаил Владимирович — мы с вами об этом говорили — с учетом, конечно, обстановки в сфере ситуации с вирусом, необходимо выходить на нормальный, "доковидный" режим транспортного сообщения, с учетом санитарно-эпидемиологических мер. Возможно, на первом этапе целесообразно продумать организацию свободного перемещения в деловых целях", — сказал Головченко.
Он считает, что такой шаг придаст дополнительный импульс межрегиональным отношениям и послужит хорошим сигналом деловому сообществу по развитию сотрудничества двух стран.