МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Каждый десятый бизнесмен в России ведет свое дело по серой схеме. Чаще всего причина кроется в нежелании разбираться в отчетности, пишет "Секрет фирмы" со ссылкой на исследование банка "Хайс".

Аналитики банка опросили 1200 владельцев собственного бизнеса и выяснили, что 9,4% предпринимателей обошли закон при оформлении. При этом 42,5% опрошенных считают, что вести бизнес открыто для госорганов сложно.

Почти треть (32,1%) предпринимателей не зарегистрировали свой бизнес, чтобы не платить налоги. Еще четверть (25%) недовольны банковскими тарифами.

Больше всего серых предпринимателей (20%), согласно опросу, на Дальнем Востоке. "Серой" оказалась и Сибирь, там 5,7% бизнесменов скрывают свою предпринимательскую деятельность. Чуть меньше (почти 12%) — на Поволжье и юге России.