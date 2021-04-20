ПАРИЖ, 20 апр — ПРАЙМ. Российская вакцина "Спутник V" в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) будет доступна в Европе не раньше конца 2021 года, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. РФПИ оценил эффективность "Спутника V" по данным вакцинации в 97,6%

"Как и в случае с любой вакциной, первым шагом является получение разрешения на продажу от независимого Европейского агентства по лекарственным средствам, которое изучит российское досье в ближайшие недели. Важные данные по-прежнему отсутствуют, поэтому процесс оценки должен занять больше времени…Не думаю, что значительное количество доз "Спутника V" будет доступно для Европы до конца 2021 года", — сказал Бретон в интервью французской газете Figaro.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Эффективность "Спутника V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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