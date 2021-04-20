МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. На рост цен на жилую недвижимость влияет комплекс факторов, в том числе удорожание стройматериалов, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия и переход на проектное финансирование, рассказал "Известиям" представитель вице-премьера России Марата Хуснуллина. Аналитики предупреждают о неминуемом росте цен на жилье

Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье. Затем Хуснуллин распорядился создать штаб по анализу роста стоимости, куда войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы.

"Сегодня ведется активная работа по стабилизации цен на рынке недвижимости. На прошлой неделе проводилось совещание с руководством ФАС, ведется сбор информации об объемах и причинах роста во всех регионах", — сказал собеседник издания.

Как сообщили участники рынка, темпы роста стоимости квартир в России замедлились, однако остаются довольно высокими. В январе-марте первичное жилье подорожало на 8% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналогичный показатель за октябрь-декабрь 2020-го составлял 10%. В годовом выражении квартиры сейчас стали дороже на 26%.

Как указал акционер, управляющий партнер ГК "Основа" Олег Колченко, рост будет продолжаться, пока не будет решена основная проблема — невысокие объемы вывода на рынок новых проектов жилья. Также в числе причин подорожания жилья — увеличение расходов на рабочую силу из-за ее дефицита.

В "Авито Недвижимости" добавили, что себестоимость стройки растет и в результате инфляции, также к подорожанию жилья приводят колебания курсов валют.

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